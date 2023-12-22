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Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел тест по стрельбе с грязью внутри

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Также через оружие проехал легковой автомобиль, который вдавил его в жирную глинистую грязь.

Россиийский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел тест по стрельбе с грязью внутри. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

На опубликованном видео ПП-2000 бросают в грязь и погружают в воду. Также через оружие проехал легковой автомобиль, который вдавил пистолет в жирную глинистую грязь. Затем его достали и промыли в воде. Пистолет продолжил стрельбу. Отмечается, что подобные испытания с наездом машиной с положительным результатом для подобного оружия до этого не проводились.

Ранее мы сообщали, что в Архангельской области пресечен незаконный оборот оружия.

Видео: Ростех

Теги: испытание, пистолет-пулемет, пп-2000, ростех
Категории: Лента новостей, Новости России,

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