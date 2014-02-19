Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Михаил Мишустин сообщил о продлении моратория на 2022 год.

Правительство России продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год. Об этом во время пленарного заседания Московского финансового форума рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Фото : Правительство России