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Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Сегодня, 11:37
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Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

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Михаил Мишустин сообщил о продлении моратория на 2022 год.

Правительство России продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год. Об этом во время пленарного заседания Московского финансового форума рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год.

Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Фото : Правительство России

Теги: кабмин, малый бизнес, михаил мишустин, средний бизнес
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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