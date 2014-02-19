Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство России продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на следующий год. Об этом во время пленарного заседания Московского финансового форума рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин.
Сегодня хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год.
Михаил Мишустин, глава кабмина РФ
Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Фото : Правительство России
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