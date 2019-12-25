Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов вместо тех, которые были ранее. Речь идет о замене евро и американских долларов. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании Московского финансового форума. По мнению эксперта, такое решение было выгодным для страны и ранее. Специалист призвал выстраивать отношения с ЕАЭС, другими институтами и присоединяться к международным финансовым стандартам по отчетности.
…Работая по общим принятым в мире правилам инвестирования, всегда взвешивать – это даст нам новые возможности, новый какой-то гранд, который улучшит нашу эффективность и устойчивость нашей финансовой системы.
Алексей Кудрин, глава СП РФ
По словам аналитика, Россия нуждается в получении плюсов, которые раньше давали доллар и евро от дозированного использования государственного суверенитета.
Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию.
Фото и видео: Московский финансовый форум
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все