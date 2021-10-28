Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин призвал бороться с высокой инфляцией. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Государственной думе.
По словам Кудрина возвращение инфляции в стране к таргету в четыре процента важно для того, чтобы не допустить обесценивания доходов россиян и роста бедности.
Это очень важно для экономики, для населения. Высокая инфляция искажает стимулы в экономике, снижает стимулы для населения сберегать средства, а это главный ресурс для инвестиций в экономике.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ
Центробанк дал прогноз по инфляции на конец текущего года. По словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, она, вероятнее всего, составит 7,4-7,9%. На 2022 год прогноз остается неизменным – 4-4,5%.
Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время можно будет более точно работать над преодолением бедности с помощью цифровых технологий.
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