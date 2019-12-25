Кудрин предложил сократить госсектор в экономике РФ

По его словам, приватизация поможет дать компаниям эффективных собственников.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия может сократить участие государственного сектора отечественной экономике. Об этом он написал в своей статье на страницах журнала "Компания".

Кудрин считает, что кризис 2008-2009 годов подтолкнул государство увеличить свое присутствие в экономике. По его мнению, после кризиса данные меры следует свернуть, так как они могут нести в себе риски.

Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. "Особого пути" в данной ситуации нет - госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

По его словам, изменить ситуацию может приватизация, способная дать компаниям эффективных собственников, которые смогут повысить эффективность их функционирования, что позитивно скажется на экономике в целом.

Он отметил, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре являются частными. Однако в Соединенных Штатах в подобном перечне нет ни одной с государственным участием. По словам Кудрина, такое участие лишает компании пластичности в плане управления, напрмер, из-за чиновников, входящих в совет директоров.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова назвала условие для снижения платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: kremlin.ru