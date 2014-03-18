Кудрин: объем сбережений в России стабильно выше инвестиций в экономику

Глава Счетной палаты РФ рассказал о сложности с обеспечением вложений в эономику страны.

Объем сбережений в экономике России стабильно превышает объемы инвестиций. Соответствующей информацией глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин поделился с участниками пленарного заседания на Московском финансовом форуме. Эксперт отметил, что подобная зависимость сохраняется в стране давно, поэтому ее требуется изменить. Он предложил сформировать механизм доверия инвесторов к вложению в экономическую систему РФ.

В России сбережения существенно превышают те инвестиции, которые мы осуществляем. Примерно на 1,4-1,5% ВВП. То есть у нас внутренних ресурсов больше, чем мы инвестируем. Часть уходит в отток, часть в резервы. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Алексей Кудрин заметил, что реализовать данную задачу в условиях геополитического конфликта стало намного сложней. Он негативно оценил потерю внешних инструментов конвертации сбережений, так как для инвестиций требуется внедрить еще более широкий спектр внутренних механизмов. В качестве примера глава СП привел Китай, в котором доля инвестиции в ВВП достигает 40%. При этом она обеспечена в основном собственными сбережениям. В РФ аналогичный показатель составляет лишь 21-23% от национального ВВП.

Кудрин назвал главную слабость российской экономики.

Фото и видео: Московский финансовый форум