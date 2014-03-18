Кудрин назвал главную слабость российской экономики

Глава Счетной палаты надеется, что власти научатся работать со слабостью экономики.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о том, что экономическая зависимость России от углеводородов до сих пор является основной слабостью системы страны. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками пленарного заседания на Московском финансовом форуме. Он призвал коллег из правительства научиться работать с данной проблемой.

Самая большая слабость нашей экономики - это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений.

Фото и видео: Московский финансовый форум