Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин призвал увеличить государственные инвестиции для запуска частных вложений. Такое мнение чиновник высказал в ходе пленарного заседания на Московском финансовом форуме. По словам эксперта, данное решение позволит властям страны запустить в работ цепочки коммерческих проектов.
Временно нужно увеличить государственные инвестиции. Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций.
Алексей Кудрин, глава СП РФ
Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов.
Фото и видео: Московский финансовый форум
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