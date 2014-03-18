Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений

Глава СП РФ рассказал о временном решении для страны.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин призвал увеличить государственные инвестиции для запуска частных вложений. Такое мнение чиновник высказал в ходе пленарного заседания на Московском финансовом форуме. По словам эксперта, данное решение позволит властям страны запустить в работ цепочки коммерческих проектов.

Временно нужно увеличить государственные инвестиции. Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов.

Фото и видео: Московский финансовый форум