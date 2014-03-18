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Кудрин призвал увеличить госинвестиции для запуска частных вложений

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Глава СП РФ рассказал о временном решении для страны.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин призвал увеличить государственные инвестиции для запуска частных вложений. Такое мнение чиновник высказал в ходе пленарного заседания на Московском финансовом форуме. По словам эксперта, данное решение позволит властям страны запустить в работ цепочки коммерческих проектов.

Временно нужно увеличить государственные инвестиции. Временно, я бы сказал, потому что... эти инвестиции создадут цепочку других, частных инвестиций.

Алексей Кудрин, глава СП РФ

Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов.

Фото и видео: Московский финансовый форум

Теги: алексей кудрин, инвестиции, московский финансовый форум, счетная палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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