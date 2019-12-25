СП прогнозирует падение ВВП России примерно на 4-5%.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным прогноз Минэкономразвития, в котором предполагается, что ВВП России будет расти более трёх процентов в период 2022-2023 года. Об этом пишет РБК.

Кудрин отметил, что в июне МВФ и Институт экономической политики им. Гайдара сделали прогноз, по которому предполагалось сокращение ВВП РФ на 6,5−7%. При этом сейчас состояние российской экономики улучшилось.

Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты

Он отметил, что СП прогнозирует падение ВВП России примерно на 4-5%.

По словам Кудрина, прогноз министерства экономического развития оптимистичный, так как не учитывает "эффект отскока" в 2021 году. Эт оне даёт оснований для аналогичного позитивного прогноза на 2022-2023 годы.

Ранее Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 миллиардов рублей.