Кудрин: кризисные явления в экономике России продлятся полтора - два года

Глава СП РФ рассказал о том, что страна находится в сложном положении.

Глава российской Счетной Палаты Алексей Кудрин сообщил, что кризисные явления в отечественной экономической системе продлятся минимум полтора или два года. Такое заявление эксперт сделал на заседании Совета законодателей РФ. Он оценил риски из-за санкционного давления на страну. По словам спикера, в ближайшее время люди будут жить при очень сложной ситуации.

Неопределенности очень большие. Этот кризис больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный. Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Глава Счетной палаты России подчеркнул, что в сложившихся условиях очень важно правильно оценивать свои силы и имеющиеся ресурсы.

Кудрин: инфляция в России в 2022 году превысит 20%.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации