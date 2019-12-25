Кудрин: инфляция в России в 2022 году превысит 20%

Глава Счетной палаты рассказал о показателях ВВП РФ.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году превысит 20%. Такими прогнозами чиновник поделился с коллегами на заседании Совета законодателей. Он уточнил, что приводит данные, основываясь на предварительной оценке специалистов из Минэкономразвития. Спад российского ВВП по итогам текущего года может составить 8,8% до 12,4%.

Падение по итогам этого года…составит 8,8%, а по более консервативному сценарию - 12,4%. Инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%. Алексей Кудрин, глава СП РФ

По мнению эксперта, отечественная экономическая система переживает непростой период. Кудрин призвал парламент заранее оценить и поставить перед собой задачи по социальной сфере - индексации выплат, распределению ресурсов. В 2023 году инфляция ожидается на уровне 6%. При этом кабмин сейчас задерживает свою публикацию по макрофинансовому развитию на следующие три года.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации