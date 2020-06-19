Ведущий Fox Business Варни назвал инфляцию в США шоком, которого не видели 50 лет

Журналист обозначил причины роста цен в США.

Ведущий американского телеканала Fox Business Стюарт Варни назвал инфляцию в США настоящим шоком, которого большинство граждан страны не видели в своей жизни. Он добавил, что такого высокого уровня инфляции не было уже 50 лет. При этом потребительские цены на продукты и товары увеличились примерно на 8,5%. По мнению журналиста, оправдания президента Джо Байдене не раскрывают публике реальных и глубинных причин происходящего в экономике.

Это настоящий шок. Если вы моложе 50, вы никогда ничего подобного не видели…Вот эти глубинные причины: Федеральный резерв печатал деньги в огромных количествах; Конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию… Стюарт Варни, ведущий Fox Business

Также американец признал тот факт, что когда на территории США была намерено сокращена добыча газа и нефти, то это решение положило конец энергетической независимости государства. Стюарт Варни полагает, что действующая администрация Белого дома не имеет инструментов для того, чтобы серьезно влиять на улучшение обстановки. При этом Вашингтон по-прежнему планирует значительные расходы из бюджета. По мнению корреспондента, такие действия не пойдут на пользу США.

Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%.

Фото и видео: Fox Business

