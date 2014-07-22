Глава Счетной палаты РФ сообщил о прогнозах экспертов по уровню инфляции в стране.

Глава российской Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на пленарном заседании в верхней палаты парламента. Эксперт выступил перед сенаторами с ежегодным отчетом о работе возглавляемого им профильного регуляторного ведомства.

Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Руководитель Счетной палаты России подчеркнул, что новые прогнозы Центральный банк России и Минэкономразвития представят в апреле текущего года. В начале марта российские аналитики полагали, что на декабрь 2022 года уровень инфляции в стране остановится на уровне 20%, а в следующем году упадет до 8%, к 2024 году - до 4,8%.

Кудрин отвел два года на первый этап перестройки экономики при сохранении текущих санкций.

Фото и видео: Совет Федерации