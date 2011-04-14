Кудрин отвел два года на первый этап перестройки экономики при сохранении текущих санкций

Глава Счетной палаты объявил о необходимости импортозамещения.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин отвел два года на первый этап перестройки экономики при сохранении текущих западных антироссийских санкций. На пленарном заседании в верхней палаты парламента эксперт прокомментировал текущую ситуацию из-за давления на экономическую систему страны извне.

Нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Чиновник подчеркнул, что говорит только о первом этапе перестройки экономики. Однако второй этап может продлиться много лет, так как перед правительством и бизнесом стоит вопрос о полном импортозамещении ряда категорий товаров и продуктов. Алексей Кудрин надеется на то, что в стране не будут приняты ограничительные меры, которые затруднят процесс возвращения иностранных фирм на внутренний рынок.

Кудрин: Россия должна выражать несогласие с арестом золотовалютных резервов.

Фото и видео: Совет Федерации

