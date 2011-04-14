Кудрин: Россия должна выражать несогласие с арестом золотовалютных резервов

Глава Счетной палаты рассказал о необходимости работать над возвращением активов.

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия должна выражать несогласие с арестом золотовалютных резервов, а также работать над вопросом и их разморозкой. Такое мнение эксперт высказал в рамках выступления в Совете Федерации. Он добавил, что золотовалютные резервы является необходимым институтом для любой страны с сильным платежным балансом, наподобие которого обладает РФ.

Размещаться они могут только вне РФ. Конечно, арест таких золотовалютных резервов - это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим. Алексей Кудрин, глава СП России

Глава Счетной палаты полагает, что до введения западных антироссийских санкций управление ЗВР России осуществлялось в строгом соответствии с законодательством, а работа регулятора была эффективной и ответственной.

Напомним, что еще 20 марта 2022 года власти Франции заморозили средства Центробанка России на сумму €22 млрд.

"Ростех" локализует двигатель для "Камаза".

Фото и видео: Совет Федерации