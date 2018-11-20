Российская теннисистка Кудерметова уступила Векич в турнире в Санкт-Петербурге

Счет в конце встречи: 6:4; 6:3 в пользу хорватской спортсменки.

Российская теннисистка уступила хорватке Донне Векич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в эти дни в Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy). Об этом сообщают спортивные СМИ.

Игра длилась один час и семнадцать минут. Счет в конце встречи: 6:4; 6:3 в пользу хорватской спортсменки.

В четвертьфинале Векич встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

Ранее Гаспарян уступила Азаренко в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.

Фото: WTA ST.PETERSBURG LADIES TROPHY/ ВК