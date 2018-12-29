Гаспарян уступила Азаренко в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Маргарита Гаспарян не смогла пробиться во второй круг домашнего турнира в Санкт-Петербурге. Она уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко ос счетом 6:4, 6:1. Об этом сообщают российские спортивные СМИ.
Игра продолжалась полтора часа. За данный период Азаренко единожды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 19. Гаспарян допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейка из семи.
Теперь белоруска Виктория Азаренко встретится с чешкой Петрой Квитовой.
Фото: Теннисный клуб PMI Sport/ ВК
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