Куда сходить в Петербурге на выходных 18 и 19 сентября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Грядущие выходные в Петербурге обещают быть пасмурными и прохладными – осень серьезно вступила в свои права. Выходя на прогулку, обязательно укутывайтесь шарфом, и чай в термокружке с собой не будет лишним. В эти выходные доберитесь до недавно открывшегося сквера "Осенний марафон" на улице Кораблестроителей, пространство посвятили одноименному фильму. Там и удобные прогулочные дорожки, и скамейки, и интересные арт-объекты. Или посмотрите на набережную Обводного канала – ее благоустроили, и теперь в засаженном цветами и кустарниками пространстве приятно провести время.

А Piter.TV по традиции предлагает небольшую подборку мероприятий на субботу и воскресенье. В "меню" будут фестивали, экскурсии, выставки.

Суббота, 18 сентября

В Ботаническом саду все выходные будет идти фестиваль "НеобыЧАЙный сад" о чайных растениях и чайных традициях мира. Организаторы подготовили дегустации чая, в том числе чая из самовара, множество лекций, выставку старинных образцов чая и показательные выступления чайных мастеров. С фестиваля получится унести и полезные навыки: эксперты расскажут, как правильно заваривать тот или иной сорт чая. В программе предусмотрена детская программа с квестом и прогулкой по субтропическому маршруту и выступление клоун-мим-театра "Мимигранты". Подробная программа и входные билеты есть на сайте Ботанического сада.

Начало фестиваля в полдень. Выставки начинают работу с 10.00.

ул. Профессора Попова, д.2

На Васильевском острове тоже зашумит свой фестиваль, День Мира. В Благовещенском саду организуют игры и конкурсы рисунка, поэтический фестиваль и шахматный турнир, в саду Александра Грина торжественно откроют мемориальную доску писателю, проведут концерт местных музыкантов, успеют позаниматься спортом и посмотреть фильм. А в саду Олега Каравайчука заработает выставка хенд-мейд предметов, состоится лекция о кино, дебаты о современном искусстве и турнир по петанку. Сопровождать веселье будет музыка случайных прохожих – для них в саду установят фортепиано. Подробная программа опубликована в группе события.

Участие бесплатное!

А в Никольских рядах соберутся на дискуссию о культурной жизни Петербурга, ее проведет молодой театральный проект Fulcro. Отмечается, что дискуссия начнет большую публичную программу от проекта – массу осенних лекций и дискуссий о театральном Петербурге. Нужно зарегистрироваться.

Начало в 16.00. Садовая ул., 60.

На вечер остается открытие выставки художника и скульптора Артура Джаруллаева "НЕФТЯНЫЕ МОНСТРЫ. ОНИ СРЕДИ НАС" в пространстве "Склад 17" на Литейном. В экспозиции с забавным названием соберут графические листы с сюжетами повседневной жизни монстров – нефтяных бочек на паучьих ногах. Художник сделал их на ксерокопиях фотографий улиц Петербурга. Вход свободный.

Кроме того, на открытии весь вечер будет играть музыкант Maxizm, а после 23.00 желающие смогут остаться на показ старой французской драмы "Четыреста ударов". На киносеанс нужно записаться в директ сообщества.

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Воскресенье, 19 сентября

После того, как хорошо выспитесь и вкусно позавтракаете, отправляйтесь на экскурсию по Новой Голландии – наверняка будет интересно узнать больше об этом популярном месте для досуга. Экскурсию проведет администратор острова и участник археологических экспедиций Эрмитажа Митя Гольцман, он расскажет об истории Новой Голландии, восстановлении "Дома 12" и фильмах, которые здесь снимал "Ленфильм". Записаться нужно заранее по электронной почте tours@newhollandsp.com или по телефону +7 (812) 245 20 35.

Начало в 12.00. Набережная Адмиралтейского канала, 2. Если вы предпочитаете спать до обеда, то сможете успеть на второй тур той же самой экскурсии – начало в 17.00.

Если хочется пойти на экскурсию, но не хочется мерзнуть, предлагаем интерактивную прогулку "Город Гоголя" в библиотеке имени писателя. Поклонникам Николая Васильевича будет вдвойне любопытно. Программа экскурсии состоит из сенсорной карты "Гоголевский Петербург" и "Гоголевский Рим", на которую нанесены маршруты самого писателя и всех его персонажей; интерьерного видеомэппинга – цветной мудьтимедийной инсталляции, с которой вы ощутите эффект присутствия в интерьерах. Также в экскурсии вы увидите арт-проект стрит-арт художника Ялта 1970, работа посвящена метафизическому образу пустоты – сущности, которой нет и которая умеет становиться явью.

Вход бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Начало в 14.30, Среднеохтинский пр., 8.

Завершить выходные можно неспешной прогулкой по галереям музея "АртМуза", до октября там открыта масса выставок. Например, выставка 16-летней Софьи Калугиной "Дом, в котором..." – рефлексия по одноименной книге Мариам Петросян и визуализация ее смыслов. Или проект Леонида Нейфаха "Невидимые", в основу которого лег принцип "понимания тайных слоев художественного произведения". Этот принцип разработал сам Нейфах. Или еще одна выставка про дом, вернее про его поиск, от Анастасии Коваленко – о поиске своего места в жизни и своей точки на карте. Перечислять все не станем – загляните в музей сами. Все экспозиции можно посетить бесплатно.

13-я линия В.О, 70-72

Коллаж: Elina Sitnikova / Alexander Nikitenko / Unsplash

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН; Instagram / @artmetall_object; ВКонтакте / Библиотека Гоголя