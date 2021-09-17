На набережной Обводного канала благоустроили территорию

Участок находится рядом с Церковью священномученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка.

В Адмиралтейском районе 16-го сентября открыли новое благоустроенное пространство. Оно находится на набережной Обводного канала у дома №99. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В границах территории расположен объект культурного наследия "Церковь священномученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка".

В ходе работ специалисты выполнили мощение дорожек, высадили газон с многолетними цветами и кустарниками, установили скамейки и вазоны с цветочным оформлением. Кроме того, на набережной появились фонари.

Перед началом благоустройства в июне 2020-го года на территории прошла археологическая разведка. Археологи должны были уточнить границы. Во время раскопок был обнаружен культурный слой остатками кирпичных стен и бутового фундамента лейб-гвардии Егерского полка. Глава района Сергей Оверчук отметил, что в новом пространстве даже плиточный рисунок повторяет цвета и форму Георгиевского креста - символа Егерского полка.



Чтобы увековечить подвиги полка, в XIX веке на Обводном канале был построен храм.



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