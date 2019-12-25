Куда сходить в Петербурге на выходных 14 и 15 августа

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Все выходные в Петербурге, если верить прогнозу погоды, будет дождливо. Впрочем, дождь обещает быть не очень сильным, а солнце будет периодически выходить из-за туч, значит можно вооружиться зонтом и отправиться гулять. Хороший вариант – отправиться в недавно открывшийся "Кивипарк" в Выборгском районе Ленобласти, ранее мы рассказывали, что интересного там можно увидеть. Не хотите уезжать из города? Загляните на выставку "Таинственный лес" в музее "Эрарта", о ней мы тоже писали.

Piter.TV собрал в один материал несколько разных мероприятий для субботнего и воскресного времяпрепровождения. Если вы не придумали себе культурный и развлекательный план на выходной, смотрите нашу подборку.

Суббота, 14 августа

Начать субботу можно самым полезным образом – со спорта. Если позволит погода, на набережной "Севкабель Порта" с утра проведут сразу два занятия: функциональную йогу и активную интервальную тренировку. Оба подходят как для новичков, так и для любителей. С опытным преподавателем-йогом получится аккуратно растянуть мышцы, разогреть суставы, правильно дышать и развить гибкость, а под руководством КМС по спортивной гимнастике – набраться бодрости и размять тело грамотными силовыми и кардио-упражнениями. Участие в обеих тренировках бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться. С собой необходимо взять коврик и воду.

Начало в 9.00 и 11.00 соответственно. Кожевенная линия, 40.

Все выходные в Петербурге будет шуметь этнический фестиваль "Музыки мира". Организаторы проведут open-air в центре города, представят слушателям самую разную этническую музыку народов России и ближнего зарубежья в современном исполнении и займут детей и взрослых интерактивом. На фестиваль приедут известные исполнители с Запада и Востока: этно-джазовщики Settlers, Moscow Klezmer Band, играющие еврейскую и балканскую музыку, бурятские этно-рокеры Namgar, русские фольклористы "Дара-Яра" и многие-многие другие.

Вход на фестиваль бесплатный, но на концерты и события двух площадок – ТЮЗа имени Брянцева и музея музыки Шереметевского дворца – нужно регистрироваться заранее. Подробная программа представлена на сайте фестиваля. Начало в 14.00

Если этническая музыка – не для вас, предлагаем классику: в Петрикирхе как раз будут играть 14 шедевров великого Моцарта. Для поклонников музыканта останется загадкой программа концерта – какие именно шедевры выберут исполнители. Рояль, орган, струнные обеспечат впечатляющее звучание, от мощи которого захватит дух. Билеты можно приобрести здесь

Начало в 15.00, Невский пр-т, 22-24

Воскресенье, 15 августа

В Никольских рядах, как и в прошлые выходные, снова будут играть в шахматы. Блицтурнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров, организаторы обещают, что будет и призовой фонд, и сильные соперники. Желающим участвовать необходимо сделать взнос в 500 рублей и обязательно зарегистрироваться на турнир. Кстати, в субботу в ряды снова приедет гроссмейстер Денис Евсеев, с которым тоже можно сыграть партию, и пройдет мастер-класс для юных шахматистов. Регистрироваться на мероприятия нужно заранее.

Начало в 13.00, Садовая ул., 62

В уже упомянутом "Севкабель Порту проведут занятие для "сов" и всех, кто выспался без будильника. В 11.30 начнется растяжка, проведет которую инструктор Ксения Хоменко. Самое то, чтобы разогреть тело после ленивого лежания на кровати. Участие бесплатное, приветствуется донейшн. Нужно зарегистрироваться и взять с собой воду и коврик.

Пространство "Склад 17" на Литейном приглашает смотреть и обсуждать фильмы: на воскресенье запланированы показы "Клуба "Завтрак" и "Бунтарки". Это картины на подростковую тематику, которые, однако, приходятся по душе и взрослым зрителям. Первый фильм и вовсе считается легендой среди заядлых кинолюбителей.

Прийти на сеанс можно бесплатно, своеобразным билетом на "Складе" служит любой заказ в баре. Тем не менее, на показ нужно заранее записаться.

Коллаж: BiZkettE1 / Freepik / cottonbro / Anete Lusina / pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels; сайт фестиваля; ВКонтакте / Никольские ряды