"Таинственный лес" открылся в Петербурге. Piter.tv посмотрел выставку американского фотографа

Фотограф Мэттью Брандт по видеосвязи рассказал о своих работах. Наш корреспондент записал беседу об искусстве.

В стенах музея современного искусства "Эрарта" открылась первая в России выставка американского художника и концептуального фотографа Мэттью Брандта. Проект "Таинственный лес", отсылающий к истокам верования славян, представляет собой картины берёз, рисованные посредством распыления серебра. Выставку можно будет посмотреть до 5 декабря 2021 года.

В выставочном зале для зрителей представили параллельные проекты Брандта – например, работы с солями урана и ксилография. Работы Брандта представлены в коллекциях Метрополитен-музея (Нью-Йорк), Национальной художественной галереи в Вашингтоне и Центра Гетти (Лос-Анджелес). Фотограф вошел в число семи художников, участвовавших в выставке Центра Гетти "Свет, бумага, фотопроцесс: новый взгляд на фотографию" в 2015 году.

О своих картинах, процессе работы и источниках вдохновения рассказал сам Мэттью Брандт на пресс-показе, на котором присутствовал корреспондент Piter.tv. Cобеседником фотографа стала директор по внешним связям музея Екатерина Атоян-Милюкова.

Хотелось бы в первую очередь спросить о Ваших ощущениях касательно выставки, ведь это первая Ваша выставка в России.

Ощущения замечательные! Очень хотелось бы быть с Вами сейчас и видеть это все в выставочном пространстве.

Расскажите подробнее о том, как всё это организовывалось.

Если я не ошибаюсь, то вы сейчас говорите о серебряной серии, которая смонтирована в основном выставочном пространстве этого зала? Все эти снимки были сделаны на территории Петербурга и его окрестностях. Вы можете наблюдать результат особой миссии, когда мы "охотились" за красивыми березами и фотографировали их. Вся эта идея началась с того, что я был на экскурсии по постоянной коллекции музея и увидел, что на очень многих произведениях советских и российских художников так или иначе фигурирует мотив березы. Я тогда впервые задумался о символизме и важности березы в русской культуре. Так родился этот проект.

Как оказалось, Мэттью Брандт раннее посещал Россию по приглашению кураторов музея и самой Екатерины, чтобы познакомиться с культурными традициями, вдохновиться и совместно организовать выставку.

Как же создавались работы? Это уникальная техника похожа на метод обработки старых зеркал.

Для меня было важно использовать серебро, поэтому и название такое. Потому что серебро как металл и как материал имеет очень давнюю историю использования в фотографических процессах. Да, вы правы, в этой серии серебро имеет двоякое использование и применение. Во-первых, это серебряно-желатиновая печать, традиционный метод черно-белой печати. Потом уже я покрывал готовые отпечатки специальным спреем, содержащим серебро. Этот раствор раньше использовался для осеребрения зеркал. Сейчас этот метод уже не используется, но для меня было важно сделать эффект зеркала, чтобы зритель мог видеть там свое отражение.

Немало важно отметить и тот факт, что Мэттью Брандт знаменит своими экспериментальными методами и подходами к созданию шедевров. На картинах часто можно заметить пыль, строительный мусор и разные другие элементы. Интересные эффекты на некоторых своих работах Брандт создавал также с помощью кокаина. Художник поделился своими мыслями по поводу того, что же движет им в направлении таких экспериментов.

Для меня понятие искусства неотделимо от понятия "эксперимент". На заре возникновения фотографии люди не очень понимали, что у них получится. Все традиционные фотопроцессы были изобретены людьми, которые, можно сказать, чувствовали себя учеными, проводящими эксперименты. Мне кажется, таким образом фотография и должна жить в наши дни.

Получается, ваши работы нельзя воспринимать отдельно от истории их создания? Потому что все элементы и составляющие процесса обработки работы не менее важны, чем тот визуальный эффект, который посетитель видит, смотря на вашу работу. Так ли это?

Как любой художник я, конечно, был бы рад, если б меня и мои работы поняли и оценили на самых разных уровнях восприятия. Если на картину смотрит не подготовленный зритель, и ему просто нравится готовая работа, то это тоже замечательно. Но за каждой работой стоит сложный рабочий процесс. Если зритель узнает, как именно картина была сделана, это хороший способ захватить его внимание еще больше. Это повлияет на дальнейшее понимание работы, ведь он узнает о ней больше и поймет глубже.

Как вы понимаете, что эксперимент закончен? Как приходит осознание, что вот, все, работа готова?

Вы знаете, далеко не все работы рождают во мне впечатление, что они готовы. Достаточно большой процент моих экспериментов ничем не заканчивается, они просто продолжают валяться у меня в студии. Но так действительно бывает, когда я вижу, что вот оно – все детали сошлись воедино и родилась новая картина. Это, наверное, магия какая-то.

Чувствовали ли вы когда-нибудь, что уничтожили работу, которую можно было бы довести до совершенства. Может быть, чувствовали вину, что не закончили что-то, что могло стать шедевром? Это в каком-то роде совет начинающим художникам, стоит ли продолжать работать или лучше сразу забросить то, что не горит?

Я никогда полностью не отказываюсь от проектов, которые не получаются. Я просто их откладываю и отношусь к ним как к игре на фортепиано. Это просто череда опытов, которые могут привести к совершенству, но могут и нет. Иногда полежав год, они снова обращают на себя мое внимание, и я возвращаюсь к этим работам.

Как уже упоминалось раннее, помимо основного выставочного зала, зрителям представили два медитативных зала с проектами Брандта. Один из них обставлен творениями художника, созданными с помощью кофе.

Мне самому было довольно интересно работать над этим проектом, потому что в традиционной выставочной практике художник привыкает к тому, что он делает так или иначе прямоугольные работы, которые висят на стене и воспринимаются традиционным способом. А тут, необычный формат – потолок, потолочная плитка. Я просто подумал о том, что думает человек, когда лежит и смотрит на потолок? Он видит наплывы и пятна, которые возможно образовались, потому что течет крыша. Возникает сразу ассоциация также с офисным работником, который скучает на работе, пьет кофе и смотрит на потолок и как-то развлекается. Помимо кофе, там еще кристаллы амония сульфата, так что это еще и своеобразная пещера.

Более того, зал, в котором проводилась онлайн-беседа с Мэттью Брандтом, по периметру была обставлена большими картинами из дерева. Изображены на них были отпечатки пальцев известных личностей – например, Уолта Диснея, работы которого повлияли на творчество Брандта и буквально оставили свой след. Как успела заметить Екатерина, картина с отпечатком самого Брандта была куда бледнее по цвету, нежели остальные.

Очень интересно, что Вы это заметили, я сам и не обратил внимание. Я очень рад, на самом деле, что эти работы собраны в одном пространстве. Там очень важные и знаменитые люди. Для меня это в каком-то смысле свое понимание портретной работы.

Для того, чтобы создавать такие необычные работы и иметь такой уникальный подход к каждой серии картин, должен быть невероятный поток вдохновения. Поделитесь с нами, откуда вы его черпаете?

Источники вдохновения просто неисчерпаемы. Но, например, в данный период жизни повлияло, наверное, немое кино с легендарными комиками. Это определенно вдохновляет. Это может быть что угодно. Прогулка, например. Или какая-нибудь интересная наклейка на бампере чьего-нибудь автомобиля с какой-нибудь фразой. Толчком может быть что угодно.

Вы сказали, что фотограф не может не быть художником. Но вы сами больше фотограф или художник? Кем себя ощущаете?

Я люблю называть себя фотографом, потому что создается ощущение, что я нормальный человек, у которого есть нормальная работа! Но, если серьезно, фотография – очень широкое понятие. У каждого свое понимание художника и фотографа. Для меня фотография играет определенную роль в качестве концептуальной подложки и основы. Она так или иначе проходит по заднику всего, что я делаю. Все мое творчество основывается на экспериментах с фотографией.

Материал подготовила София Сун, Piter.tv