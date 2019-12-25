Петербуржцам рассказали, куда можно сдать старые покрышки

За прошлый год петербуржцы сдали 44 т неиспользуемых автомобильных покрышек.

Зима в Петербурге уже практически наступила, и большинство водителей успели "переобуть" свои авто в зимнюю резину. О том, куда сдать старые шины и другие опасные отходы, рассказали в городском комитете по природопользованию.

Так, на территории Северной столицы работают 18 экопунктов и два экомобиля. За прошлый год петербуржцы сдали 44 т старых покрышек. Все отходы перерабатывают и направляют на новый производственный цикл. Так, из вчерашних шин получается резиновая крошка для различных покрытий, используемых, например, на детских и и спортивных площадках.

Перечень экопунктов с адресами, а также график работы экомобилей и список принимаемых отходов представлены портале и в чат-боте. Также на вопросы горожан готовы ответить по номеру телефона 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что РЭО и "Сириус" обсудили технологии обезвреживания медицинских отходов.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга