Петербуржцы выбрали лучшие экотропы в Ленинградской области

Экологические тропы как способ общения с природой широко распространены во всем мире. Peterburg2 подробно рассказал, где найти такие экомаршруты на территории Петербурга и Ленобласти.
В Петербурге и Ленобласти за последнее десятилетие появилось более десятка экомаршрутов.
В тройку лидеров среди петербуржцев вошли тропы "Комаровский берег" в Курортном районе, "Колтушские высоты" во Всеволожском районе и "Гряда Вярямянселькя" в Приозерском районе.
Ранее стало известно, что в Ленобласти в 2022 году появятся 10 новых экомаршрутов.
Фото: oopt.spb.ru
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