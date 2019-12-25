Петербуржцы выбрали лучшие экотропы в Ленинградской области

В Петербурге и Ленобласти за последнее десятилетие появилось более десятка экомаршрутов.

Экологические тропы как способ общения с природой широко распространены во всем мире. Peterburg2 подробно рассказал, где найти такие экомаршруты на территории Петербурга и Ленобласти.

В Петербурге и Ленобласти за последнее десятилетие появилось более десятка экомаршрутов.

В тройку лидеров среди петербуржцев вошли тропы "Комаровский берег" в Курортном районе, "Колтушские высоты" во Всеволожском районе и "Гряда Вярямянселькя" в Приозерском районе.

Ранее стало известно, что в Ленобласти в 2022 году появятся 10 новых экомаршрутов.

Фото: oopt.spb.ru