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Петербуржцы выбрали лучшие экотропы в Ленинградской области
Сегодня, 13:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы выбрали лучшие экотропы в Ленинградской области

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В Петербурге и Ленобласти за последнее десятилетие появилось более десятка экомаршрутов.

Экологические тропы как способ общения с природой широко распространены во всем мире. Peterburg2 подробно рассказал, где найти такие экомаршруты на территории Петербурга и Ленобласти.

В Петербурге и Ленобласти за последнее десятилетие появилось более десятка экомаршрутов.

В тройку лидеров среди петербуржцев вошли тропы "Комаровский берег" в Курортном районе, "Колтушские высоты" во Всеволожском районе и "Гряда Вярямянселькя" в Приозерском районе.

Ранее стало известно, что в Ленобласти в 2022 году появятся 10 новых экомаршрутов.

Фото: oopt.spb.ru

Теги: экотропы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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