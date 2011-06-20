Названы направления, куда поедут россияне отдыхать в июне

Петербург стал городом-лидером внутреннего туризма.

Сервис бронирования OneTwoTrip представил рейтинг самых востребованных направлений для путешествий среди россиян на День России. Большинство туристов (79,4%) планируют отдыхать внутри страны, а каждый пятый рассматривает зарубежные поездки.

Санкт-Петербург возглавил топ лидеров внутреннего турихма с 26,5% бронирований и средней стоимостью номера 3,5 тыс. рублей за ночь. В десятку также вошли:

Москва (7,5%, от 3 тыс. руб.)

Нижний Новгород (5,8%, 4 тыс. руб.)

Сочи (4,6%, 4,5 тыс. руб.)

Казань (4,5%, 5 тыс. руб.)

Популярные заграничные направления: Минск (9,2%, 7 тыс. руб./ночь), Стамбул (9,1%, 8 тыс. руб.), Париж (7,7%, 10 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что цены на проживание в большинстве городов остаются на уровне прошлого года, что делает июньские путешествия особенно привлекательными.

Ранее Piter.TV сообщал, что Эрмитаж объявил о дне бесплатного посещения 8 мая.

Фото: Piter.TV