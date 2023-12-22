Кучеров не попал в пустые ворота и не смог оформить хет-трик в матче НХЛ

Никита Кучеров стал первой звездой игры.

Представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом 6:3 в пользу хозяев ледовой площадки. Ключевым героем встречи стал российский нападающий со стороны "молний" Никита Кучеров. Спортсмен признан первой звездой игры за то, что ему удалось отметиться двумя заброшенными шайбами (на 19 и 49 минутах) и одной результативной передачей. Еще по одной шайбе забросили на 18, 44, 60 и 60 минутах спортсмены Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос, Энтони Сиреллит и Ник Пербикс. От "Колорадо" отличились Боуэн Байрэм (оформил дубль на 16 и 36 минутах) и Арттури Лехконен (44 минута).

В концовке матча Никита Кучеров едва не оформил свой второй хет-трик в сезоне 2023-2024 годов. Когда "Колорадо" при счете 4:3 в пользу оппонентов сменили вратаря на шестого полевого игрока, то форвард "Лайтнинг" едва не забил в пустые ворота. Однако шайба после броска россиянина прошла в нескольких сантиметрах от штанги.

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом