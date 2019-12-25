Кубок Африки по футболу-2021 перенесут на следующий год из-за коронавируса

Турнир должен пройти в Камеруне.

Кубок африканских наций по футболу 2021 года, который должен пройти в Камеруне, могут перенести в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил журналист beIN Sports Мохаммед Неджари в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на издание Al-Watan. В Африканской конфедерации футбола пока не комментировали слухи о возможном переносе турнира.

Кубок Африки проводится с 1957 года. По итогам последнего розыгрыша турнира, который прошел в Египте зимой 2019-го, победителем стала сборная Алжира, обыгравшая в финале сборную Сенегала со счетом 1:0.

Ранее стало известно, что УЕФА перенесет старт Лиги наций.

Фото: Twitter / @CAF_Online