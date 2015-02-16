Кубинские власти сообщили о 22 погибших при взрыве в отеле в Гаване

Жертвой происшествия стал 1 ребёнок, 64 человека госпитализированы.

Количество погибших в результате взрыва, который произошёл отеле Saratoga в Гаване, достигло 22 человек. В том числе, жертвой стал 1 несовершеннолетний. Ещё 64 человека госпитализированы, среди них - 14 детей. Данные обнародовала администрация президента Кубы.

Напомним, что проишествия в кубинской столице случилось утром пятницы, 6 мая. Взрывная волна уничтожила фасад отеля до пятого этажа и задела соседние здания. Власти страны уверяют, что катастрофа произошла из-за несчастного случая, поскольку подрядчики смогли предоставить все необходимые документы на газовое оборудование.

Отмечается, что отель Saratoga должны были открыть 10 мая - на момент взрыва в нем не было ни одного постояльца.

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Видео: Telegram / Mash