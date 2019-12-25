Ученые увеличат фоакс-группу испытуемых.

Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID-19. Об этом рассказали местные журналисты информационного агентства Prensa Latina со ссылкой на разработчиков препарата. В рамках третьей фазы клинических испытаний вакцина показала 100% результат по защите от тяжелого протекания инфицирования и летального исхода. Сейчас ученые планируют увеличить фокус-группу до 300 тысяч добровольцев.

Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные. Марта Айала, директор Центра генной инженерии и биотехнологии

Центр государственного контроля за лекарствами Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala. Со второй половины июня Гавана завершила клинические испытания. Эффективность препарата составила 92,28%.

В Подмосковье первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 2,3 млн человек.

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