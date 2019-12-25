Андрей Воробьев рассказал о статистике по привитым от коронавируса в регионе.

В Подмосковье первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 2,3 млн человек. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева. Чиновник заметил, что две дозы препарата получили порядка 1,3 млн местного населения.

Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают. Важная цель - достижение коллективного иммунитета. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Напомним, что ранее пресс-служба Минздрава Московской области заявила о том, что пункты вакцинации населения от COVID-19 работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях нескольких больниц. Прививку можно сделать круглосуточно и без предварительной записи.

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Фото: Instagram/andreyvorobiev