На Кубинской улице потушили гараж

Сегодня, 3 июня, в Московском районе произошел пожар. На Кубинской улице, 3, загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:21. В гараже размером 3х6 метров происходило горение на площади два квадратных метра.
На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 13:44 пожар был ликвидирован.
Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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