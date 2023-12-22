На Кубинской улице потушили гараж

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей.

Сегодня, 3 июня, в Московском районе произошел пожар. На Кубинской улице, 3, загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:21. В гараже размером 3х6 метров происходило горение на площади два квадратных метра.

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. В 13:44 пожар был ликвидирован.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv