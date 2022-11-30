Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине

Эстебан Ласо Эрнандес выступил в Совете Федерации РФ.

Куба выступила за переговорное решение кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в верхней палате российского парламента председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы и Государственного совета в республике Эстебан Ласо Эрнандес. Политик заметил, что решение вопроса должно учитывать интересы всех сторон конфликта.

Я хотел бы самым решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и в частности США. А также хотел бы подтвердить, что Куба выступает за переговорное решение конфликта. Эстебан Ласо Эрнандес, политик из Кубы

Иностранный политик добавил, что еще на ранних этапах украинского конфликта его страна говорила о том, что проблемы можно было бы избежать в том случае, если бы Вашингтон и НАТО не приближались к государственным границам РФ. В Кубе считают, что в Североатлантическом военном альянсе преобладает военная доктрина наступательного характера, а страны-члены блока десятилетия игнорировали законные требования РФ по гарантиям безопасности.

На Кубе заявили о необходимости участия России в инвестпроектах.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации