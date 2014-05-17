Петербург и Куба планируют совместно создать центр цифровых технологий

Подписан меморандум о технологическом партнерстве.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе официального визита на Кубу провел встречу с министром связи республики Майрой Аревич Марин, в результате которой стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере информационно-коммуникационных технологий.

За короткое время мы не просто наметили направления сотрудничества — мы запустили настоящую "дорожную карту" конкретных проектов. Среди ключевых направлений сотрудничества — проект создания Центра лидерства и опережающего развития (CLAD). Он соединяет академический ресурс и возможности технопарка. Центр должен стать ключевой площадкой для обмена передовыми решениями, подготовки специалистов и запуска инноваций. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

К проекту уже выразил готовность присоединиться Технологический университет Гаваны. Министр связи Кубы поблагодарила петербургскую делегацию за поддержку в ликвидации последствий недавнего урагана и за визит в министерство несмотря на сложную ситуацию в стране. Глава Северной столицы подчеркнул, что стороны активно обмениваются знаниями, создают совместные команды и занимаются образованием подрастающего поколения в области цифровизации.

Подписанный меморандум закрепляет обязательства сторон по развитию сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и реализации совместных образовательных и инновационных проектов.

Фото: Смольный