Петербургский школьник стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по ИИ

Одиннадцатиклассник Елисей Кирпиченко представит Россию на чемпионате в Стамбуле.

Губернатор Александр Беглов поздравил ученика 11-го класса петербургской школы № 667 Елисея Кирпиченко, ставшего абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 2025 года. Церемония награждения состоялась в МГТУ имени Н.Э. Баумана, где награды победителям вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщили в администрации Петербурга, Елисей начал углубленно заниматься информатикой и искусственным интеллектом после 9-го класса. В школе он учится по индивидуальному маршруту. Самостоятельно углублённо занимается информатикой.

Развитие науки и новых технологий – один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. В его рамках мы создаём детские технопарки и центры цифрового развития, организуем центры математического образования в районах, поддерживаем молодых учёных и студенческую науку. И успехи наших ребят на национальном уровне доказывают эффективность этой работы, а также подтверждают высокий уровень образования в наших школах и потенциала нашей молодежи. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Успех на олимпиаде открыл для молодого дарования новые возможности — Елисей приглашен для участия в оффлайн-этапе чемпионата по категории "Машинное обучение", который пройдет в Стамбуле в начале декабря.

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводилась среди учащихся 8–11-х классов, проявляющих интерес к технологиям ИИ. В 2025 году отборочные испытания объединили 52 тысячи школьников из 26 стран, включая Казахстан, Узбекистан, Кипр и Армению.

Ранее Piter.TV сообщал, что школьник из Петербурга завоевал золотую медаль на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии.

Фото: Смольный