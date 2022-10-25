Школьник из Петербурга завоевал золотую медаль на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии

В Белграде завершился первый Международный турнир юных географов — International Junior Geography Olympiad, итоги которого озвучены сегодня правительством Российской Федерации. Команда российских школьников отличилась шестью наградами различного достоинства.
Среди победителей выделяется ученик петербургской гимназии №652 из Выборгского района Олег Цветков, ставший обладателем золотой медали. Таким образом, общее количество медалей, завоёванных нашими школьниками на крупных международных соревнованиях в нынешнем году, увеличилось до 29 штук.
Международная географическая олимпиада для учащихся возраста 12–15 лет прошла впервые.
Фото: Правительство России
