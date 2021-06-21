Золотого медалиста 66-й Международной математической олимпиады встретили в Петербурге

убернатор Петербурга Александр Беглов лично поздравил юного лауреата.

В Северной столице состоялась торжественная встреча победителя 66-й Международной математической олимпиады, обладателя золотой медали Ильи Замоторина, а также заместителя руководителя российской команды, преподавателя Президентского физико-математического лицея №239 Александра Кузнецова. Информация предоставлена пресс-службой городского комитета по образованию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично поздравил юного лауреата.

Особенную благодарность градоначальник выразил учителям, способствовавшим победе: руководителю сборной России на международной олимпиаде, директору учебно-методического центра дополнительного образования президентского лицея №239 Кириллу Сухову, заместителю руководителя делегации Александру Кузнецову, педагогам кружков математике Александру Смирнову и Надежде Кушпель, а также преподавателю математики Егору Филатову.

Ранее мы сообщили о том, что финал Кубка России по пляжному волейболу начался в Петербурге.

Фото: Комитет по образованию Петербурга