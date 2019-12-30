Кто искал работу на новогодних каникулах в Петербурге

Эксперты проанализировали количество вакансий и соискателей на работу.

В Петербурге растет число местных жителей, которые рассчитывают получить офисную работу. Увеличилось число соискателей на одну вакансию. Увеличилось также количество резюме на несколько городских специальностей. Об этом говорят аналитики HeadHunter по Северо-Западу.

В декабре 2019 года на каждую активную вакансию приходилось по девять кандидатов на должность. В 2015 этот показатель достигал 10-11 резюме на место. Сейчас с наибольшими трудностями в поиске работы сталкиваются топ-менеджеры и линейные руководители. Зафиксировано, что такие кандидаты проходят выборку из 17 человек на пост. Для государственных служащих цифра достигает 16 человек на место. Также проблемы появляются у молодых специалистов, представителям сферы культуры и искусства, юристам.

За последние пять лет больше всего увеличилось количество синих воротничков. Рост составил плюс 244% с 2015 года, а также домашнего персонала (плюс 226 процентов), медицинских сотрудников (плюс 192 процента), представителей индустрии красоты и спорта (плюс 181 процент), науки и образования (плюс 171 процент).

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне назвали желаемый уровень зарплаты.

Фото: Piter.tv

