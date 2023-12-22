Петербургские каршеринги увеличили долю китайских авто на 30-35%

Прогнозируется, что китайские автомобили могут составить более 50% автопарка каршеринговых сервисов города к 2024 году.

Доля китайских автомобилей, предоставляемых сервисами петербургского каршеринга, достигла 30-35%. Они по данным "Ведомости.Санкт-Петербург", они занимают примерно треть автопарков подобных компаний.

Один из сервисов каршеринга в прошлом году увеличил долю китайского автопроизводства до 35%, предоставив клиентам в Северной столице такие модели, как Geely Atlas Pro, JAC JS4, Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro. Другая компания пополнила свой автопарк моделями Geely Coolray и Haval Dargo, нарастив долю китайских машин до 30% и выше.

Прогнозируется, что китайские автомобили могут составить более 50% автопарка каршеринговых сервисов города к 2024 году. Автоэксперт Сергей Бургазлиев объясняет этот рост тем, что российские заводы практически не производят подходящие для сервисов автомобили, поэтому бренды КНР стали привлекательной альтернативой.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские автозаводы перезапустят после долгого простоя.

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