Ксения Собчак заплатила скопинскому маньяку 50 тысяч за участие в ее фильме

Кроме того, насильнику и педофилу купили мебель для загородного дома.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак решила снять фильм с участием скопинского маньяка Виктора Мохова, который похитил двух девушек и несколько лет удерживал и насиловал их в подвале.

За съемки в фильме Собчак Мохову заплатили 50 тысяч рублей. Кроме того, насильнику и педофилу купили диван, стол и стулья для загородного дома, в который он вернулся после 17 лет тюрьмы.

Сам маньяк оказался недоволен гонораром, назвав его "копейками". Мохов посчитал, что получил слишком мало денег за съемки у Ксении Собчак. Он объяснил, что все договоренности устанавливает некий журналист Лев С.

"Он же решает денежные вопросы со всеми жаждущими, он же общался с командой Собчак, которая дала площадку для высказывания и оплатила пару месяцев безбедного существования скопинского маньяка", - пишет Mash.

Ранее Собчак возмутилась законопроектом об уничтожении бездомных животных.

Фото: Instagram / xenia_sobchak