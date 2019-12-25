Собчак возмутилась законопроектом об уничтожении бездомных животных

Она назвала это решение запредельным *** [ужасом].

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в Instagram прокомментировала внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, который отменяет отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск бездомных животных и вводит разрешение на их умерщвление. Она назвала это запредельным *** [ужасом] и "дикой бесчеловечностью".

"Животные – живые существа, им тоже больно и страшно, как и нам! Мы должны развивать доброту к ним, делать так, чтобы люди хотели забрать домой их из приюта, а не умерщвлять!" - заявила Собчак.

17 марта в Общественной палате подготовят специальный документ. На его основе Госдума проведет первое чтение "за эти убойные поправки". По словам Собчак, инициатором законопроекта является Николай Валуев. На рассмотрение Госдумы внесли его депутаты от "Единой России" Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова.

Ранее мы писали, что Госдума вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов.

Фото: pixabay.com