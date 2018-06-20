Ксения Собчак опубликовала программу перемен для Петербурга

Документ разделен на пять частей: власть, городская среда, коммуникации и инфраструктура, деньги и история.

Телеведущая и член федерального политсовета "Гражданская инициатива" (в будущем Партия перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на сайте "Эхо Москвы" программу перемен для Петербурга. В "Гражданской инициативе" подчеркнули, что этот документ не имеет никакого отношения к партии. Это личная инициатива Собчак, с помощью которой она просто подогревает интригу: будет она баллотироваться на пост губернатора Петербурга или нет. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на слова представителей "Гражданской инициативы".

Стоит отметить, что программа перемен у Собчак довольно короткая и состоит из пяти пунктов: власть, городская среда, коммуникации и инфраструктура, деньги и история. В первую очередь телеведущая говорит о смене команды власти. Она, как и во время президентских выборов, утверждает, что городу нужен "европейский губернатор". Собчак призывает правительство работать "открыто", а Счетную палату — усилить контроль за городским бюджетом. Кроме того, она хотела бы передать "реальные полномочия" муниципальным депутатам.

Ранее Ксения Собчак опровергла информацию о своем выдвижении на пост губернатора Петербурга. Телеведущая заявила, что у нее не было таких планов. Она прекрасно понимает, что не пройдет муниципальный фильтр.

Фото: Instagram / xenia_sobchak