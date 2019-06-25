Видео из Германии: В небе столкнулись два истребителя, один из пилотов погиб

Очевидцы сняли на видео момент крушения истребителей.

Накануне, 24 июня, в небе над Германией столкнулись два военных истребителя.

Сообщается, что истребители Eurofighter ВВС Германии столкнулись в небе над озером Мюриц. Оба пилота успели катапультироваться. Один из них застрял в ветвях деревьев и выжил. Тело пилота второго истребителя обнаружили среди обломков самолета.

Сообщается, что самолеты выполняли учебно-тренировочные полеты. Причины ЧП выясняются. Очевидцы запечатлели на видео падение истребителей. На видео видно, что светящаяся точка в небе приближается к земле, а затем в местах падения истребителей возникают в небе клубы черного дыма.

Видео и фото: Twitter/PiTownBBQ, Sotiri Dimpinoudis