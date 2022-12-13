Крупного обувного ретейлера из Петербурга признали банкротом

Выручка в 2020 году составила 185 млн руб. и 346 млн руб. соответственно.

В пятницу, 17 февраля, Арбитражный суд Петербурга и области признал несостоятельным петербургское ООО "Мега-Шуз" и открыл конкурсное производство. Информация об этом появилась в базе "Электронное правосудие".

Заявление о несостоятельности подал еще в ноябре 2022 года "Сбербанк". Владельцы "Мега-Шуз" Андрей и Оксана Ротарь. Их обувной бизнес был представлен двумя брендами – "Мега-Шуз" и Paolo Conte.

Выручка в 2020 году составила 185 млн руб. и 346 млн руб. соответственно. Задолженность перед Сбером "Паоло Конте" составила немного больше 1 млрд руб. Управляющей процедурой банкротства назначена Виктория Кузьмина из СРО "Возрождение".

Ранее в Петербурге могут усложнить банкротство УК. Комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды предлагает пересмотреть критерии финансовой несостоятельности и порядок привлечения к ответственности для этой категории бизнеса.

Фото: Piter.tv

