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ДТП на Авангардной попала на видео

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По предварительной информации, никто не пострадал.

В Красносельском районе Петербурга вечером 3 декабря столкнулись два легковых автомобиля. Момент столкновения попал на камеру, позже видео было опубликовано в соцсетях. 

По данным очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Народного Ополчения и Авангардной улицы. По кадрам видно, что автомобиль белого цвета хотел повернуть налево, но в него на скорости влетела другая машина. 

По предварительной информации, никто не пострадал.

Накануне автомобиль дорожной службы сбил пешехода в Ломоносове.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авангардная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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