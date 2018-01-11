ДТП на Авангардной попала на видео

По предварительной информации, никто не пострадал.

В Красносельском районе Петербурга вечером 3 декабря столкнулись два легковых автомобиля. Момент столкновения попал на камеру, позже видео было опубликовано в соцсетях.

По данным очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Народного Ополчения и Авангардной улицы. По кадрам видно, что автомобиль белого цвета хотел повернуть налево, но в него на скорости влетела другая машина.



По предварительной информации, никто не пострадал.

Накануне автомобиль дорожной службы сбил пешехода в Ломоносове.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб