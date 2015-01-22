Крупным инвесторам в Петербурге могут разрешили менять ПЗЗ и Генплан без слушаний

Не проводить слушания можно в исключительных случаях до конца 2022 года.

Петербургское правительство собирается разрешить компаниям, которые вложат в строительство объекта не менее 7 млрд рублей, менять Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) без проведения общественных слушаний. Соответствующий проект постановления одобрили на рабочем совещании, узнал "Деловой Петербург".

Изменения внесут в городское постановление правительства, которое устанавливает дополнительные случаи, при которых можно не проводить слушания до конца этого года. Правила будут распространяться только на объекты федерального значения. Кроме того, должно быть соблюдено еще одно условие: проектная документация подготовлена на средства из федерального бюджета на основании госконтракта, который должен быть исполнен в 2022 году.

В издании рассказали о случаях, когда ПЗЗ можно менять для региональных объектов без слушаний. Во-первых, в том случае, если объем инвестиций составляет не менее 7 млрд рублей, также определенная сумма закреплена за налоговыми отчислениями. Во-вторых, для объектов, предусмотренных госпрограммами Петербурга, где инициатором подготовки изменений являются городские власти. В-третьих, если изменить зонирование нужно для участка, на котором будут производиться аналоги зарубежной продукции.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что стартовали общественные слушания по мусорному заводу в Левашово.

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Фото: Piter.tv