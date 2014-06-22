Крупный производитель обоев под Петербургом получил иски на 700 млн рублей

Четыре финансовые организации за полгода обратились в суд с требованиями к компании "Артекс". Претензии кредиторов совпали с корпоративным конфликтом среди владельцев предприятия.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал очередной иск к крупнейшему производителю обоев "Артекс", расположенному в Гатчинском районе. Заявление о взыскании 290,4 миллиона рублей подал банк "Россия", сообщается в базе "Электронное правосудие". Это уже четвертое крупное обращение кредиторов к предприятию за последние полгода, и общая сумма претензий приблизилась к 700 миллионам рублей.

Ответчиками по иску банка "Россия" наряду с "Артексом" выступает связанная с ним через бенефициаров компания "Экспотрейд", занимающаяся оптовой торговлей обоями. Предмет требований – неисполнение обязательств по кредитным договорам.

Ранее, в октябре, Московский кредитный банк подал иск о солидарном взыскании 142,7 миллиона рублей с "Артекса", "Экспотрейда" и "ОВК Дизайн". Банк просил арестовать счета, указывая на нестабильное финансовое состояние ответчиков и высокую кредитную нагрузку, однако суд в январе отказал в обеспечительных мерах. Рассмотрение дела назначено на апрель.

Рост числа исков происходит на фоне внутреннего корпоративного конфликта. Бывший совладелец "Артекса" Александр Селенкин, чья доля сократилась с 50 процентов до 0,05 процента, оспаривает в суде увеличение уставного капитала. Новым владельцем почти 50-процентного пакета стал Артем Махов. Сам Селенкин в декабре прошлого года признан банкротом.

