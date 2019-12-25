Крупный пожар произошел в жилом доме на улице Руднева

С огнем отправились бороться 3 спецмашины и 15 пожарных.

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 10 декабря, произошел пожар. На улице Руднева, 13, вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:09. Выяснилось, что пламя распространилось по площади 30 "квадратов".

С огнем отправились бороться 3 спецмашины и 15 пожарных. В 16:42 возгорание потушили.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина случившегося.

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Фото: Pxhere