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Крупный пожар произошел в жилом доме на улице Руднева
Сегодня, 16:48
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Крупный пожар произошел в жилом доме на улице Руднева

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С огнем отправились бороться 3 спецмашины и 15 пожарных.

В Выборгском районе Петербурга сегодня, 10 декабря, произошел пожар. На улице  Руднева, 13, вспыхнула двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:09. Выяснилось, что пламя распространилось по площади 30 "квадратов".

С огнем отправились бороться 3 спецмашины и 15 пожарных. В 16:42 возгорание потушили. 

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в  переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, пожар в квартире, улица руднева
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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