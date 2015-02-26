Крупные российские банки ухудшают условия ипотеки

Савку по ипотеке уже повысили 10 российских банков.

Более трети крупнейших российских банков повысили ставки по ипотеке в мае, сообщает "Коммерсант". Условия по таким кредитам в мае ухудшили порядка семи банков из топ-20. В настоящий момент ставку по ипотеке повысили 10 банков в России.

Средняя ставка у топ-15 банков сейчас составляет 8,11%, на вторичное жилье она равняется 8,35%.

Как сообщили изданию эксперты, в будущем банки продолжат ухудшать условия по ставкам.

Ранее стало известно, что банки России могут увеличить ставки по уже выданной ипотеке.

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