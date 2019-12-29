Крупнейшие петербургские автодилеры нарастили долю рынка в 2019 году

За прошедший год 20 крупных петербургских автохолдингов продали на 2% меньше новых легковых автомобилей в сравнении с 2018 годом. Такие данные опубликовали в агентстве "Auto-Dealer-СПб".
При сократившихся объемах реализации доля автодилеров на рынке новинок увеличилась: в минувшем году она составила 82,6% от всего числа проданных новых машин, хотя в 2018 останавливалась на отметке в 80,7%. Крупнейшее падение продаж зафиксировали в ГК "Рольф" и ГК "Максимум.
В целом продажи ведущих холдингов падали медленнее петербургского рынка, сократившегося на 4%, отмечают в агентстве.
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Фото: pixabay
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