Крупная партия сока манго из Бангладеша не прошла контроль в Петербурге

Она предназначалась компании в Красноярске.

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни изъяли партию сока манго, которая не прошла таможенный контроль. Она направлялась из Бангладеша в Красноярск, сообщила пресс-служба ведомства.

Товарная партия из 68 тыс. бутылок прибыла на Южный таможенный пост. Контроль показал, что у товара в маркировке отсутствуют сведения, подтверждающие место изготовления продукции, а представленный сертификат соответствия нельзя применить к задекларированной партии. В отношении декларанта возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3, ст. 16.2 КоАП РФ.

Всю партию изъяли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге нашлось предприятие-фантом, которое якобы хранило 114 тонн творога.

Фото: пресс-служба СЗТУ