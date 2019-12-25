Крупная партия сока манго из Бангладеша не прошла контроль в Петербурге

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни изъяли партию сока манго, которая не прошла таможенный контроль. Она направлялась из Бангладеша в Красноярск, сообщила пресс-служба ведомства.
Товарная партия из 68 тыс. бутылок прибыла на Южный таможенный пост. Контроль показал, что у товара в маркировке отсутствуют сведения, подтверждающие место изготовления продукции, а представленный сертификат соответствия нельзя применить к задекларированной партии. В отношении декларанта возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3, ст. 16.2 КоАП РФ.
Всю партию изъяли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге нашлось предприятие-фантом, которое якобы хранило 114 тонн творога.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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