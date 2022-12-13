В крупном ДТП с автопоездом на трассе "Петергоф – Кейкино" пострадали граждане Китая

Один из иностранцев погиб на месте.

Вечером среды, 18 января, на трассе "Петергоф – Кейкино" произошло ДТП, в результате которого пострадали граждане КНР. Один из иностранцев погиб на месте. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 33-летняя женщина за рулём Shkoda Rapid двигалась по направлению к деревне Гостилицы и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с прицепом в составе автопоезда Volvo. В этот момент следовавший за автопоездом автомобиль с прицепом подуправлением 55-летнего водителя приступил к экстренному торможению и вошел в неуправляемый занос, пытаясь съехать в правый по ходу движения кювет. Следовавший за Shkoda Rapid G|Ford Transit, принадлежащий ООО "Китайской национальной химической инженерной и строительной корпорации СЕВЕН КНР в ЛО" столкнулся с прицепом в составе автопоезда Volvo

В результате ДТП водитель Ford Transit и один из пассажиров авто (47-летний гражданин КНР) скончались на месте от полученных телесных повреждений. Ещё 2 иностранца 33 и 34 лет были доставлены в больницу вместе с мужчиной, личность котрого устанавлиается. Водителя Shkoda также госпитализировали.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на трассе "Скандинавия" погиб водитель каршеринга.

Фото: Piter.TV